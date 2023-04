Grafóloga explica la sonrisa de Margarita Portillo durante el funeral de Andrés García

El pasado 4 de abril se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor Andrés García, una de las celebridades más populares y queridas de América Latina debido a su trayectoria en cine y televisión, participando en algunas producciones como: ‘Pedro Navaja’, ‘La Venganza de María’, ‘Deuda Saldada’, ‘El cuerpo del deseo’, ‘Mujeres engañadas’, ‘El privilegio de amar’, entre otras.

Por este motivo, al anunciarse que los servicios fúnebres, familiares y amigos del famoso decidieron acercarse para darle el último adiós a esta leyenda del cine, pero lo la persona que nunca se despegó un momento de él y la encargada de dar declaraciones a los medios de comunicación fue su esposa Margarita Portillo.

Sin embargo, a pesar de que esta siempre estuvo pendiente de él, una de las cosas que más llamó la atención de todos fue la risa de Portillo al momento de recordar a Andrés García, por lo que inmediatamente, la grafóloga experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno decidió analizar el comportamiento de la viuda, según sus conocimientos.

¿Qué fue lo que dijo la Grafóloga?

Según lo comentado por Maryfer Centeno, la señora Margarita Portillo, quien fue la última pareja del actor, lo recuerda como uno de los hombres más apuestos, y se siente muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de poder vivir con él durante mucho tiempo.

“Todavía está muy orgullosa del hombre con el que estaba, de la guapura de Andrés García, un hombre extraordinariamente guapo, un hombre extraordinariamente galán y eso tiene en la cabeza, orgullo”, dijo la grafóloga.

Asimismo, Centeno también indicó que toda persona que ha pasado por un duelo puede tomarlo de diferente manera y experimentar diversos sentimientos, explicando además que todo se da dependiendo de la situación en que se encuentre y que es normal el reaccionar con aparente felicidad al momento de recordar momentos felices que vivieron juntos.

“Lo recuerda con esa belleza y con esa guapura, a mí me parece que es una reacción, que además el duelo no es lineal, hay etapas de enojo, no sé, ¿se te ha muerto alguien?, porque a mí sí y sobre todo gente que no la pasó bien, ese mismo día en el velorio lloras y te ríes de cuando te acuerdas de cosas, me parece que es una actitud completamente normal, entiendo que tú tienes otra autoridad moral y conocimiento”, aseguró Centeno.