One Direction anunciaría su regreso y se se presentarían en el segmento ‘Carpool Karaoke’ de The Late Late Show with James Corden. / Foto: Sony Music / Syco Music

A varios meses de cumplir 13 años de su formación, la boy band británica One Direction podría anunciar su regreso muy pronto y de acuerdo con varios rumores, se presentarían en el segmento ‘Carpool Karaoke’ del programa nocturno The Late Late Show with James Corden.

Fue en 2010, cuando la agrupación británica, One Direction, fue formada, gracias al reality show The X Factor, donde aunque quedaron en tercer lugar, su popularidad fue tal, que se vieron obligados a estrenar su primer sencillo titulado What Makes You Beautiful.

Gracias a esto, rápidamente alcanzaron popularidad llevándolos a convertirse en la banda masculina más grande de la década, y con esto, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se convirtieron en ídolos de millones de personas alrededor del mundo.

Sin embargo, en marzo de 2015, Zayn Malik, abandonó el grupo y con ello, solo quedaron cuatro miembros en total, estrenando su quinto y último álbum de estudio en noviembre de 2015, Made in the A.M., como un cuarteto.

Zayn Malik sale de One Direction. / Foto: Facebook

Tras varios meses, el grupo conformado por Niall, Liam, Harry y Louis, anunció su hiatus o separación temporal, dejando a millones de directioners, como se le conoce a sus fans, tristes y decepcionadas, aunque todo esto podría cambiar.

One Direction anunciaría su regreso y Zayn estaría incluido

Y es que, de acuerdo con varios rumores, One Direction anunciaría su regreso muy pronto y para celebrarlo, se presentaría en el segmento ‘Carpool Karaoke’ del programa nocturno The Late Late Show with James Corden. Cabe señalar que el show llegará a su fin el próximo 27 de abril.

Por si fuera poco, varios rumores indicarían que Zayn Malik también estaría de regreso con los otros miembros. Todo eso nació debido a que One Direction ha empezado a promocionar varios posts en Instagram, Louis canceló su tour por Asia, Niall y Harry se encuentran en Estados Unidos, Zayn nuevamente está activo en redes sociales y Liam reveló que le gustaría traer a 1D de regreso.