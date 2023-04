¿Lo amarraron bien? Joven cae de cruz durante interpretación de Jesús en procesión

Semana Santa es una celebridad muy importante para muchos religiosos que recuerdan la muerte de Cristo, misma que ocurrió ya que quería “salvar a toda la humanidad de sus pecados”. Muchos mexicanos conocen ‘La Pasión de Cristo’ en Iztapalapa, esta es una de las representaciones más populares a nivel nacional.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la crucifixión a la que asistió Wilson Hernandez, quien es un usuario de TikTok, pero ¿Por qué se hizo tan famosa la grabación que compartió? En ella se ve el accidente que sufrió el actor que le daba vida a Jesús.

Casi al finalizar toda la procesión, las personas levantaban la cruz del mesías, mas de un momento a otro, Cristo cayó al suelo sin algún tipo de seguridad. El momento, que no estaba planeado, provocó ligeras sonrisas entre los presentes que observaban la improvisación que hicieron todos los integrantes de la ‘La Pasión de Cristo’.

