“Ustedes son buenos pasando drogas”: venezolano se burla de todos los mexicanos

TikTok es un portal usado por millones de personas todos los días; esta aplicación, la cual es la más descargada en todo el mundo, es utilizada para compartir diversos puntos de opinión. Tal como la que realizó un venezolano donde se refirió a México de una manera despectiva y aseguró que su país es mucho mejor que las tierras aztecas.

Te recomendamos: ¡Día de pesadilla! Familia es comida por olas del mar durante vacaciones

“Ustedes son buenos pasando drogas”, son las primeras palabras que dijo el creador de contenido para referirse a todos los mexicanos: “Tenemos más historia que ustedes”, continuó el sujeto para después referirse a Pancho Villa como un “loco”. Sin algún tipo de medida, el involucrado siguió con las comparaciones entre México y Venezuela: “Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos uranio, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen”.

@carlos_eduardo_espina Aclarando un par de cosas a este señor de Venezuela que habló mal de México… 👍🏽 ♬ sonido original - Carlos_Eduardo_Espina

Para responder a todos los comentarios que iba a recibir, el internauta explicó que están dañados por el gobierno: “pero al nivel de face to face, no tienen ningún tipo de chance contra nosotros. A nivel de dinero, México no va a tener más dinero que Venezuela”, finalizó. Tras la gran popularización del clip, un usuario se encargó de responder a todas sus acusaciones al país vecino de Estados Unidos.

Sigue leyendo: Estudiante aprueba clase de Matemáticas y logra una cita con su maestra

De una manera respetuosa y puntual, Carlos Eduardo aseveró que todo lo que decía el sujeto era desde el odio y que no había nada comprobable. Hasta el momento, la respuesta ya suma más de dos millones de reproducciones en TikTok , donde se pueden leer mensajes como “Soy de Venezuela y amo a México. Ese no nos representa”, “Ya comió”, o “Yo soy venezolana y amo México”.