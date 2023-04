El domingo 9 de abril, se dio a conocer que el cantante y actor mexicano Julián Figueroa, hijo de la modelo, cantante y actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, perdió la vida a los 28 años de edad, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Julián Figueroa perdió la vida a los 28 años de edad. / Foto: Instagram

Tras la terrible y devastadora noticia, cientos de personas alrededor del mundo, se preguntan qué pudo haber causado su muerte y mientras unos señalan que fue por causas naturales, otros más comenzaron con varias teorías locas, entre ellos, el creador de contenido y tiktoker, Fofo Márquez.

Fofo Márquez asegura que Julián Figueroa murió por una sobredosis. / Foto: Instagram

Fofo Márquez asegura que Julián Figueroa murió por sobredosis

Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, Fofo Márquez aseguró que Julián Figueroa murió por una sobredosis, “Ahorita está falleciendo mucha gente, hace unas horas murió Julían Figueroa, yo lo conocí en mis inicios, el iba saliendo de ‘Oceánica’, de recuperación, el era adicto, y ahorita veo que no quieren hacer público la causa de su muerte”, dijo el influencer.

“Solo lo digo para que tengan cuidado la nuevas generaciones y no caigan en los vicios porque son delicados, cada vez hacen más daño, hasta donde yo me quedé, Julián se había recuperado pero yo creo que no, recayó y pues lamentablemente falleció”, agregó Fofo Márquez.

Médico forense revela la causa de muerte de Julián Figueroa

Cabe señalar, que un médico revisó el cuerpo de Julián Figueroa y señaló que el cantante perdió la vida por causas naturales, “No encontré ningún tipo de sustancias, está totalmente limpio, no hay lesiones, violencia, fue muerte natural, falleció el domingo”, dijo el médico forense para el programa ‘De Primera Mano’ conducido por Gustavo Adolfo Infante.