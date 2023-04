¡A cuidar perros! Karely Ruiz sorprende a seguidores con emotivos mensajes

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más importante en todo México. Constantemente, la modelo comparte cómo es su día a día en todas sus redes sociales, sin embargo, miles de seguidores se sorprendieron al leer la publicación que realizó mediante su cuenta oficial de Facebook.

Muchos de los internautas conocen a la mujer originaria de Nuevo León por el contenido de OnlyFans , mas ella intenta siempre mostrar un lado más altruista y esta vez lo enseñó con el carillo y amor que siente por los perritos: “Me da tanto coraje que maltraten animalitos, quiero llorar”, escribió la presentadora de televisión.

Asimismo, Ruiz explicó que se siente muy feliz de apoyar a los animalitos: “todo lo que tiene que ver con ellos me da tristeza; el hecho de qué hay mucha gente mala que los abandona , maltrata , a esa gente si deberían de atacar” finalizó. Para que no quedara duda de lo que realizará por los caninos, Karely dará donaciones a páginas que se dedican al cuidado y ven por el bien de los que no tienen voz.

