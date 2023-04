La mañana del 11 de abril, el portal Star News dio a conocer que la actriz surcoreana Jung Chae Yul, perdió la vida a los 26 años de edad, dicho medio reportó que la también modelo fue encontrada sin vida en su casa en Seúl.

Cabe señalar que Jung Chae Yul se encontraba en medio de la filmación del drama ‘Wedding Impossible’, el cual está basado en el webtoon del mismo nombre. Con la noticia, el equipo de producción y el elenco quedaron conmocionados y han puesto pausa al rodaje.

ung Chae Yul Actriz y modelo surcoreana muere de forma misteriosa. / Foto: Instagram

Jung Chae Yul saltó a la fama gracias a su participación en los k-dramas o dramas coreanos Zombie Detective (2022) y I Have Not Done My Best Yet (2022). Por otro lado, en 2016 también participó en el reality show para televisión Devil’s Runway y en 2018, protagonizó el filme Deep.

De acuerdo con k-media o medios coreanos, el funeral se llevará a cabo en privado por lo que piden a los fans abstenerse de asistir, y recalcaron que agradecen las muestras de amor y apoyo ante este difícil y complicado suceso.