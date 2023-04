LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE) reveló su esperado regreso a través de la plataforma mundial de fandom Weverse. Su primer álbum se lanzará un día antes del primer aniversario de su debut, haciendo al álbum mucho más especial para sus fans. El nuevo álbum, titulado UNFORGIVEN, transmite la determinación de LE SSERAFIM de allanar su propio camino sin ser reprimidas por los juicios de los demás.

Además, LE SSERAFIM lanzó un primer adelanto llamado “UNFORGIVEN” en el canal oficial de YouTube de HYBE LABELS y en los canales oficiales de SOURCE MUSIC. El video abre con la frase, “DO YOU WANT TO BE FORGIVEN?” (¿QUIERES SER PERDONADO?), que apareció también al final del video musical de “ANTIFRAGILE”, extraído de su segundo EP.

Luego, continúa con “YOU DON’T HAVE TO/I’M UNFORGIVEN TOO” (NO TIENES QUE HACERLO / YO TAMPOCO ESTOY PERDONADA), seguida de una declaración que dice “It’s wandering when you’re in it alone. It becomes an adventure, when you’re in it together” (Es deambular cuando estás sola. Se convierte en una aventura, cuando están juntas). El video termina con el logo del grupo ardiendo en llamas.

LE SSERAFIM anuncia ‘UNFORGIVEN’, su álbum debut a lanzarse el 1 de mayo. / Foto: SOURCE MUSIC

Con su segundo EP ANTIFRAGILE, LE SSERAFIM debutó en el número 14 del Billboard 200 y se convirtió en el grupo femenino de k-pop más rápido en entrar a la lista en la historia. El sencillo principal de su segundo EP, “ANTIFRAGILE”, ha permanecido en la lista Billboard Global Excl. Estados Unidos durante 23 semanas consecutivas y ha acumulado más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

UNFORGIVEN estará disponible en todas las plataformas a las 6 PM KST del 1 de mayo de 2023, y la preventa ya está disponible. Puedes encontrar más información en la comunidad oficial de Weverse de LE SSERAFIM.

