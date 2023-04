‘María la del Barrio’: ¿Cuál es la historia detrás de la dramática escena de ‘Soraya Montenegro’ y ‘La Lisiada’?

Son más de 25 años los que han pasado desde el momento en que se estrenó ‘María la del Barrio’, una de las telenovelas mexicanas con mayor éxito en América Latina, la cual además de siempre ser recordada, tambien ha dado origen a diversos memes que se difunden en las redes sociales, causando gracia a todos los usuarios que se mantienen a diario viendo las imágenes.

Asimismo, una de las escenas más recordadas es la de Itatí Cantoral quien interpretó a ‘Soraya Montenegro’, la villana de la producción, que además dejó una de las actuaciones más memorables, pues su actitud y la forma de realizar su papel, dio paso a ser recordada hasta la fecha.

La escena de ‘Soraya Montenegro’ y ‘La Lisiada’, ¿Fue real?

La escena relata el instante en la antagonista de la telenovela ‘Soraya Montenegro’ (Itatí Cantoral), entra en la habitación justo cuando su querido ‘Nandito’ (Osvaldo Benavides) está a punto de besar a ‘Alicia Montalbán’ (Yulianna Peniche), por lo que Soraya se molestó y empezó a gritar algunas cosas a la joven, para luego irse encima de ella para golpearla.

Todo esto terminó en diversas tragedias, dejando a cada uno de los presentes heridos, en especial a Nandito, a quien le rompió con unas tijeras afiladas y tuvieron que llevarlo de urgencias al hospital.

Según se semana en el diario ‘El Comercio’ esta parte de la telenovela, no estuvo planificada, por lo que Itatí se sorprendió al ver el impacto que tuvo, y que hasta la fecha se siguen mencionando.

Cabe resaltar que, la actriz reveló durante una entrevista realizada por ‘El Escorpión Dorado’ que no había podido ensayar para ese momento, ya que tras haber llegado tarde de una fiesta, su madre no la dejó entrar a la casa. “No, hombre, qué me voy a preparar, venía de que mi mamá me había corrido porque a las dos de la mañana tenía que llegar yo a mi casa”, dijo la actriz en el programa de YouTube, indicando además su sorpresa al ver como tomó popularidad una escena que no pudo ensayarse antes.

Por su parte, Yulianna Peniche también habló un poco sobre los golpes que su personaje recibió de su madrasta en la telenovela, indicando que sufrió una rotura de un labio. “Me dio mis cates (golpes) bien dados (…) pero no pasa nada porque todos somos profesionales”, dijo.