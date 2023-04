Millie Bobby Brown, de 19 años, se compromete con su novio de 20

Millie Bobby Brown oficializó su relación con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, el año pasado, y hace poco reveló a través de sus redes sociales que se habían comprometido.

Con una fotografía en blanco y negro de ellos abrazados, y citando una frase de la canción “Lover” de Taylor Swift, la actriz de apenas 19 años de edad anunció su compromiso a sus más de 63 millones de seguidores en Instagram.

“I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all” (“Llevo amándote tres veranos, ahora cariño, los quiero todos”, dice en español), fue lo que escribió Millie Bobby Brown en su publicación.

No se sabe cuando empezó el romance entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, pero se rumorea que comenzaron a salir en 2021, cuando publicaron una foto juntos.

Sin embargo, en esa época la actriz estaba saliendo con el tiktoker Hunter Ecimovik, con quien terminó de mala manera, pues en una entrevista confesó que su relación fue algo tóxica.

En marzo del año pasado, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi hicieron oficial su relación en la alfombra roja de los premios BAFTA, donde aparecieron vestidos de negro.

A principios de este año, la protagonista de los filmes de Enola Holmes, se refirió al hijo de Jon Bon Jovi como su “compañero para toda la vida”, dando a entender que estaban muy bien y tenían planes de seguir juntos mucho tiempo.

No obstante, para algunos ha resultado un poco preocupante que alguien tan joven como Millie Bobby Brown quiera casarse, sin embargo, la pareja no ha revelado la fecha del posible enlace.