Por esta razón Ángela Aguilar ya no cree en el amor

Con tan solo 19 años de edad, Ángela Aguilar ha dejado a todos con la boca abierta luego de hablar sobre si desea o no casarse algún día, por lo que dio de qué hablar en redes sociales con su contundente respuesta.

Sucede que la artista, desde hace un tiempo afirmó no creer en el matrimonio, razón por la que ahora se encargó de aclarar lo que la conllevó a tener este pensamiento pues, es bien sabido que una de las ilusiones de toda mujer es llegar al altar con esa persona especial, aunque al parecer esto no se encuentra en los planes de Ángela.

¿Por qué Ángela Aguilar no cree en el matrimonio?

Como bien se sabe, a la hija de Pepe Aguilar no le ha ido muy bien en el amor, a pesar de su corta edad. Y es que, hace unos meses se mantuvo en el ojo público luego de que se filtraran algunas fotografías con Gussy Lau, su novio en ese entonces.

Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que esta indicara que ya no cree en el matrimonio, por lo que, a través del programa de radio, ‘La Vale Show’ que la famosa cantante hablo sobre su carrera, los proyectos que tiene a futuro y además sobre el amor, resaltando que ella “ya no cree en el matrimonio”.

Por este motivo, Angélica Vale (conductora del programa) no pudo evitar preguntarle la verdadera razón por la que dice eso, pues sus padres y abuelos le han demostrado que tienen un matrimonio para toda la vida. “Tus papás teniendo el matrimonio que tienen de toda la vida y tú no crees en el matrimonio”, cuestionó la actriz.

Fue en ese momento que Ángela, decidió hablar un poco más sobre el tema, explicando que la sociedad actual y redes sociales no permiten que se viva una verdadera historia de amor, tal como se lo han mostrado sus padres y abuelos.

“Mis abuelos (Antonio y Flor) se amaron tanto, la historia de amor más profunda, increíble, de que mi abuelo a los 80 años le llevaba flores a mi abuela todavía y cuando no podía caminar, le dio su embolia, no podía hablar, literal todavía le podía cantar a mi abuela y mandaba a gente que le llevara flores del jardín… Después de ver eso y luego mi papá y mi mamá que acaban de cumplir 25 años de casados... la verdad es como que, pa’ que yo encuentre eso va a ser muy difícil y más en esta época donde el coqueteo es dar un like a tu Story. Está horrible”, confesó.

Claro, que la cantante tambien dijo que no estaba cerrada a la posibilidad de encontrar el amor y tener la ilusión que compartir el resto de su vida con una persona, pero que en el momento solo se mantiene enfocada en su carrera musical.