Actor de ‘Ted Lasso’ no sale del asombro tras convertirse en un símbolo sexual: “estoy desconcertado”

La tercera temporada de ‘Ted Lasso’ marcha con éxito a través de la plataforma de Apple TV+. Cada semana se estrena un nuevo episodio en lo que se presume que será la última aventura del DT norteamericano, al frente del equipo ficticio del fútbol de Inglaterra, el AFC Richmond.

Dentro del cast de esta serie sólo resaltaba el nombre de Jason Sudeikis, quien cuenta con una amplia trayectoria en Hollywood. Pero ahora, muchos de los intérpretes lograron un reconocimiento mundial gracias a su talento dentro de la serie.

Uno de ellos es el actor que hace de ‘Roy Kent’, llamado Brett Goldstein. Daily Mail se hace eco de unas declaraciones del intérprete de 42 años, en las que expresa que no sale del asombro tras ser considerado como un símbolo sexual.

En una entrevista que ofreció a la revista Variety, Goldstein dice que desconocía que las personas lo vean de esa manera. Y que hasta incluso se le olvida que es famoso.

“Salgo a un Ralphs (cadena de supermercados) a medianoche porque quiero hacer algunas compras, y de repente me abordan. Es un poco extraño y después caigo en cuenta. Estoy desconcertado”, mencionó.

“Esta es la primera vez que escucho sobre eso... Me siento halagado de que me digas esto, y espero que me trates así de ahora en adelante. (En futuras entrevistas) Puedes decir: ‘Se sonroja, parece confundido, le explota la cabeza”, dijo entre risas a la periodista de Variety.