Makoto Shinkai estrena su nueva película ‘Suzume’

Makoto Shinkai, director de cintas como ‘Your Name’ o ‘Weathering With You’ regresó para presentar su nueva película ‘Suzume’, la cual además de sorprender con la animación en cada una de las escenas, impacta con su emotiva historia.

El director japonés centró la trama en Suzume, la cual es una joven de 17 años que tiene una vida normal en Kyūshū, pero que cambia repentinamente con la aparición de Souta, mismo que la involucra por una aventura que revoluciona su perspectiva del mundo.

Entrevista con Makoto Shinka

Makoto Shinkai habló en exclusiva para Publimetro sobre las referencias que escondió dentro de la cinta, así como también del proceso que tuvo en cada una de las etapas de producción.

‘Suzume’ entrelazó la tragedia de un fenómeno natural con las problemáticas personales de los personajes, particularmente de Suzume, quien a través del viaje logró reconciliarse con parte de su pasado.

“El fondo de esa película es la tragedia que sucedió hace dos años en Japón, pero esas tragedias están sucediendo en todos lados, también tenemos cambio climático. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de tener esperanza y por eso yo quería que los personajes nos ayudarán a recuperar de alguna forma ese amor por la vida”

Más allá del proceso de animación, el director se enfocó en crear una personalidad para cada uno de los personajes, en especial para contrastar con la atmósfera que impregnó en la trama.

“La verdad es que son muchísimos personajes y es difícil hablar de todos, pero para hablar de un personaje en particular, como ejemplo tenemos la silla, es importante porque es una historia que tiene un fondo medio trágico, pero yo quería que fuera una película feliz, entonces dije necesitamos personajes graciosos, que causen risa, es ahí cuando se me ocurrió la silla”

Makoto Shinkai se convirtió en uno de los directores más relevantes por su cinta ‘Your Name’, pese a la presión existente, el cineasta comentó que no ha sido un obstáculo para su proceso creativo.

“Mi preocupación principal es hacer películas que les encanten a la gente, de ahí que se venda o que sea una película muy renombrada esa no es tanto mi preocupación”