¡Facturando! Intentan conquistar a joven con flores y esta la revende

Todos los fines de semana, cientos de jóvenes salen a los antros para pasar un gran momento de diversión. En muchos locales, hay personas que se dedican a vender flores a las parejas presentes, asimismo, hay hombre que usan esta forma para atraer la atención de una dama. Esto es tan popular que hay una canción llamada ‘Fin De Semana’ que describe algo similar.

“Te compré las flores más bonitas en el antro”, es una de las melodías más utilizadas en la aplicación TikTok, sin embargo, ninguna grabación había sido tan descriptiva como la que subió Viorima, una joven michoacana que recibió cientos de flores mientras disfrutaba de una tarde : “Estaba muy agosto cenando con mis amigos cuando de repente…”, es el texto previo que colocó la mujer antes de mostrar cómo le llegaron todos los ramos.

En una segunda publicación, la mexicana confesó que tiene pareja: “El muchacho que estaba mandando la flores, se acercó a pedirme mi insta y a invitarme a salir. Le di las gracias por las flores, pero no acepté la invitación a salir porque tengo novio. Nos fuimos del lugar sin antes regalar uno que otro ramo a las mujeres del restaurante”, aseguró la joven.

Tal vez por la inspiración de Shakira, la usuaria aseguró que sus amigos tuvieron la gran idea de facturar: “Me dijeron que eran muchísimas flores, que me pusiera a venderlas. Obviamente les dije que no, pero uno de ellos dijo que si se animaba a venderlas”. Cumpliendo con su palabra, la personas pasó de bar en bar vendiendo todas las flores y así se ganó la atención de todos.

