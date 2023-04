Yeri Mua tuvo que pagar la multa de su novio Naim Darrechi

Una nueva polémica llegó a la vida de la influencer conocida como Yeri Mua, ya que este 12 de abril su novio Naim Darrechi fue detenido por agentes de la policía de Veracruz, casi al instante se difundieron imágenes del joven con esposas.

Aunque al inicio todo parecía un montaje, las declaraciones de Yeri dejaron en claro que no se trataba de una broma, en especial porque publicó un corto mensaje por Twitter.

“Hasta detenidos se ven chulos mis niños” dijo la tiktoker desde su cuenta oficial.

Hasta detenidos se ven chulos mis niños — tu bratz favorita (@yerimua) April 12, 2023

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi?

De acuerdo con Yeri Mua, su novio y un amigo más habrían sido restados por alterar el orden público, todo esto después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

“Yo quería llegar a ayudar, no quería que se los llevaran a la cárcel, pero como él y yo empezamos a gritar, el policía se enojó y me dijo: me los voy a llevar” relató la influencer.

Después de algunas horas en silencio, la joven veracruzana hizo una transmisión en vivo para hablar de la situación en compañía de Naim Darrechi, mismo que logró salir de prisión bajo una multa de 5 mil 187 pesos .

“Le regateé al policía, porque nos iba a meter 10 mil y se la deje en 5″ explicó Darrechi.

Yeri Mua interesada en generar una fortuna

En más de una ocasión la influencer ha revelado la cifra que suma en su cuenta gracias a su trabajo en redes sociales y al apoyo de sus fanáticos; sin embargo, hace poco reveló su verdadera intención de crear contenido.

“¿De qué mie*** me sirve 20 millones de seguidores en TikTok? A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios. Yo ya me compré una casa en Veracruz, ya le compré una casa a mis padres, le quiero comprar una casa a mi tía. Quiero tener un complejo de departamentos y rentarlos” reveló Yeri.