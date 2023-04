Este es el récord negativo que rompió ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’ en Marvel

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA (Jay Maidment/Jay Maidment)

‘Ant-Man y la Avispa Quantumania’ se estrenaba en cines con el incentivo de ser la película que le daba inicio a la Fase 5 del gigante universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, sus pobres resultados, pueden cambiar los planes de los ejecutivos de Disney.

La película protagonizada por Paul Rudd ha tenido una pésima valoración en los sitios especializados de crítica cinematográfica (47% en Rotten Tomatoes y 6,4 en IMDb), sumado a un pobre desempeño taquillero.

La poca receptividad en las salas de cine ha metido a la película en un top poco deseado, al convertirse en la cinta con menos recaudación taquillera, al obtener la cifra de 473,4 millones de dólares de taquilla mundial, cifra que ya no aumentará mucho debido a que ya empieza a desaparecer de las carteleras de cara a su próximo estreno en formato doméstico.

La lista estuvo encabezada, por muchos años, por Iron-Man 2, que obtuvo 623,9 millones de dólares en su estreno en el año 2010.

Estreno en Disney Plus

El gran fracaso taquillero solo significa una cosa: pronto estará en la plataforma de Disney Plus.

Generalmente, una película se tarda entre 45 a 60 días para pasar del cine a la plataforma streaming.

Casos como el de ‘Avatar: The Way Of Water’, se tardó un poco más de los 60 días, pero en el caso de Ant-Man 3, todo parece indicar que más temprano que tarde se hará el estreno en Disney+.

De manera que si su estreno fue el 17 de febrero, su estreno debería estar programado para finales del mes de abril o primera semana de mayo.

El 7 de abril, Marvel desveló la fecha del lanzamiento digital para alquiler y comprar de la cinta para el 18 de abril. Mientras que su venta en formato físico, tanto en DVD como en Blu-ray 4k Ultra HD estará disponible a partir del 22 de mayo.