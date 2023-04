Ricardo Casares y Anette Cuburu discuten en plena transmisión en vivo

El deceso del cantante Julián Figueroa ha dejado como resultado varias polémicas, una de ellas por el trabajo de varios reporteros afuera de la casa de Maribel Guardia, es por ello que recientemente Ricardo Casares y Anette Cuburu opinaron al respecto.

También te puedes interesar: La vez que Julián Figueroa entregó en el altar a su madre Maribel Guardia

Durante una transmisión del programa ‘Venga la Alegría’ cuatro de los conductores se sentaron para seguir hablando de la cobertura del funeral de Julián Figueroa, pero luego de varias diferencias, Ricardo y Anette tuvieron una pequeña discusión.

Ricardo Casares y Anette Cuburu discuten

Tanto Ricardo, como Flor Rubio y Patricio Borghetti defendieron el trabajo de los reporteros durante su jornada, ya que comentaron que siempre se mostraron respetuosos y cariñosos por la familia de Maribel Guardia; sin embargo, quien no estuvo estuvo de acuerdo fue Anette.

“Yo no creo que los hayan juzgado cruelmente y tú lo dijiste que mucha gente no debería tener un micrófono. Le preguntan al mismo tiempo y ni está entendiendo lo que le está preguntando porque todo el mundo se le echa encima. La gente que vive en la privada de Maribel Guardia no podía entrar a su casa porque la gente estaba ahí cuando un niño falleció, hay que tener cierto respeto” dijo la conductora.

¡Ana Bárbara perdió la paciencia con la prensa cuando se le cuestionó sobre el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de su amiga Maribel Guardia! 😱📺 #VLA #YoYaQuiero pic.twitter.com/DUmEjkfJgH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 13, 2023

Tras la insistencia de Anette, su compañero que se encontraba a un lado le respondió cortantemente, incluso cuestionado su participación en cubrir ese tipo de temas.

“Pues es que quieres una fila Annette, entonces nunca has ido a un chacaleo, no, no, pero ni de cerca, pero ese no es el punto” finalizó Ricardo.