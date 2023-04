Temas musicales que Taylor Swift ha dedicado a sus ex parejas

Como muchos cantantes, Taylor Swift se ha caracterizado por dedicar algunos temas musicales tras una ruptura amorosa y, aunque casi nunca revela para quien ha sido dedicada, la letra de la misma siempre da un indicio de la persona a la que va dirigida.

Y es que, de una u otra manera estos famosos tratan de drenar y desahogarse por lo ocurrido en su historia de amor, por este motivo, te traemos una lista de canciones que Taylor Swift ha dedicado a sus ex parejas, tras su ruptura con el británico Joe Alwyn.

Joe Jonas

En el año 2008, la cantante tuvo un corto romance con Joe Jonas, el cual finalizó con una llamada telefónica, indicando así, durante una entrevista en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’, que ‘Forever and Always’ se realizó inspirada en ese instante. Asimismo, también realizó otros temas como: ‘Last Kiss’ y ‘Holy Ground’.

Taylor Lautner

Luego de haber grabado juntos ‘Valentine’s Day’, Taylor Swift y Taylor Lautner mantuvieron una relación amorosa que tan solo duró 3 meses, dedicándole ‘Back to December’ y, aunque ella no hace referencia a esto, fue más que obvio debido a que ambos dieron por finalizada sí relación en el mes de diciembre del año 2009.

John Mayer

Un poco después de finalizar su relación con Lautner, la intérprete de ‘You Belong With Me’ inició un romance con el cantante John Mayer, el cual terminó de la peor manera por la forma en que este la trataba a ella. Es así, como nace ‘Dear John’ la cual está de más aclarar que fue escrita pensando en él.

Jake Gyllenhaal

A penas de la diferencia de edad, Taylor y Jake mantuvieron un romance de 3 meses, y al parecer su relación finalizó por un mensaje de texto que este le envió. De esta manera, se dice que, como inspiración de este corto romance, surgieron algunas canciones como ‘All too Well’, ‘Girl At Home’ y ‘The Moment I Knew’, aunque una de las mas populares es ‘We Are Never Ever Getting Back Together’.

Harry Styles

Según algunas teorías que han surgido en redes sociales, el álbum 1989 está dedicado completamente a Harry Style tras su mediática relación. En especial la canción ‘Style’ la cual recuerda a todos al ex integrante de One Direction.

Calvin Harris

Hasta el momento es la relación más formal que se le ha conocido a Taylor Swift, con quien estuvo durante 15 meses y hasta se pensó que ambos llegarían al altar. Fue en el 2016 cuando el DJ anunció en Twitter que aún tenía sentimientos hacia la cantante, pero estos fueron eliminados luego de que esta apareciera en algunas fotos filtradas con el actor Tom Hiddleston. De esta manera, entre los rumores que suenan en rede sociales está que ‘I Forgot That You Existed’ es dedicada a Harris.

Joe Alwyn

Desde hace 5 años, la cantante mantuvo una relación bastante privada con Joe Alwyn, considerada como el romance más largo hasta el momento, por lo que, a pesar de haber tenido otras parejas, es más que obvio que la canción ‘London Boy’ es dedicada al actor londinense.