El domingo 9 de abril, el cantante y actor mexicano Julián Figueroa, perdió la vida a los 28 años de edad tras haber sufrido un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Julián Figueroa era hijo de la cantante y actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, quien falleció en 2015.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, escribió Maribel Guardia en una publicación.

Julián Figueroa y Maribel Guardia. / Foto: Instagram (Instagram.)

Pero fue hasta el día martes 11 de abril, que se llevaron a cabo los servicios funerario, sin embargo, el triste y duro momento fue opacado por la polémica, ya que, de acuerdo con el periodista de espectáculos, Gabriel Cuevas, la funeraria habría filtrado un video que mostraba el cuerpo de Julián Figueroa.

Maribel Guardia, Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón.

“Vi un video que me mostraron, que se filtra de la funeraria y se ve el rostro de Julián Figueroa, era completamente blanquito y en el rostro se veía como que se fue tranquilo”, aseguró el reportero para el programa ‘Fórmula Espectacular’.

Las horas pasaron y Maribel Guardia habló por primera vez con la prensa tras la muerte de su único hijo Julián Figueroa, “Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y no se lo deseo a nadie”, expresó entre lágrimas.

Viuda de Julián Figueroa revela detalles de su muerte en entrevista

Asimismo, Imelda Garza Tuñón, viuda y mamá del único hijo de Julián Figueroa, expresó que se encuentra devastada ante la terrible noticia, sin embargo, se tomó el tiempo para narrar como encontró sin vida a Julián Figueroa.

Julián Figueroa perdió la vida a los 28 años de edad. / Foto: Instagram (Foto: Instagram.)

“Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series, estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá, se fue a recostar y después de un tiempo fui a buscarlo, toqué la puerta pero no contestó, entré y tenía cruzadas las piernas como él dormía, no había nada diferente”, relató Imelda.

“Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada. “Le marqué a la ambulancia, llegaron los paramédicos y nos dijeron que, al parecer, ya tenía unas horas de que había fallecido. No tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, contó para el programa ‘De primera mano’.