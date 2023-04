Amiga de Julián Figueroa revela video de su último día con vida

El pasado 9 de abril, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien murió a sus 27 años de edad tras haber sufrido un infarto fulminante y fibrilación ventricular, según lo descrito por su madre en el comunicado que emitió a través de redes sociales.

Esto hizo que familiares, amigos y fanáticos revivieran muchos de los momentos que compartieron con el cantante, mostrando así algunos videos que rápidamente se hicieron virales en internet.

Sin embargo, uno de los testimonios que más ha acaparado la atención, es el de una de las amigas del compositor, pues esta asegura que Julián la quiso contactar un poco antes de que este falleciera.

De esta manera, la joven que tiene por nombre Mariella Navarro, utilizó sus cuentas personales para dedicarle unas emotivas palabras de despedida al artista, compartiendo un video, que según comenta, fue el último que este grabo, mostrándose feliz en compañía de sus amigos.

Es así como, entonando uno de los temas de Vicente Fernández titulado ‘Acá entre nos’, el cantante hizo notar lo mucho que disfrutaba de ese momento, sin saber que ese sería la última vez que estaría con ellos.

Cabe destacar, que a pesar de que Julián sufría depresión, nunca se dejó vencer por esto, por lo que trataba de pasar tiempo con sus seres queridos, especialmente con su pareja, familia y amigos.

“Gracias por compartir un cachito de tu vida conmigo. Descansa en paz”, dicta la descripción de la publicación realizada por la amiga del famoso, en donde aparece cantando de manera muy inspirada.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías por hablar, eran las 4 AM y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió Navarro.