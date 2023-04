Samuel L. Jackson acaba de romper un récord de Marvel que antes estaba en manos de Robert Downey Jr

Marvel Studios está listo para liberar a los pesos pesados en la fase 5 de su universo cinematográfico (MCU por sus siglas en inglés). Samuel L. Jackson estará en dos proyectos filmográficos: la serie Secret Invasion, que se transmitirá por Disney Plus, y The Marvels, película que saldrá en las salas de cine.

Este par de proyectos han hecho que Samuel L. Jackson y su papel como Nick Fury rompa un récord que antes estaba en manos de Robert Downey Jr y su interpretación como Tony Stark/Iron Man.

Según reseñan desde el sitio de The Direct, Samuel L. Jackson es el personaje que más ha hecho apariciones en los tráiler del Universo Cinematográfico de Marvel. Con 10 presencias, Nick Fury le ha quitado este importante título al dueño de Stark Industries.

El sitio mencionado detalla que Nick Fury aparece por primera vez -en un tráiler- en Iron Man 2 (2010).

Desde entonces hizo presencia en adelantos de los siguientes filmes del MCU: Avengers (2012); Capitán América: El Soldado del Invierno (2014); final de temporada de Agents of SHIELD (2014); Avengers: Age of Ultron (2015); Capitana Marvel (2019); Spiderman: Far From Home (2019); What If...? (2021); Secret Invasion (2023) y The Marvels (2023).

Estas dos últimas mencionadas todavía no se han estrenado. Secret Invasion sale el 21 de junio de este 2023 y The Marvels el 10 de noviembre del año en curso. A continuación ambos adelantos.