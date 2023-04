Silvia Pinal desconoce que varios de sus amigos actores han muerto recientemente

En las últimas semanas el mundo del espectáculo mexicano ha estado severamente golpeado por las pérdidas humanas de grandes figuras, pese a que estas noticias han impactado en el público y los propios artistas una de las celebridades que desconoce la realidad es Silvia Pinal que de enterarse, a sus 91 años, podría ser perjudicial para su estado de ánimo.

Su hija, Sylvia Pasquel, le confesó a los medios de comunicación que tanto ella como sus hermanos coincidieron en que mejor era no contarle a su madre sobre el fallecimiento de Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, Xavier López “Chabelo, Irma Serrano “La Tigresa” y Andrés García, todos grandes amigos de la gran Diva del cine de oro mexicano.

“No mira, ya no le comunicamos nada de eso, porque la verdad no tiene caso estarle diciendo, luego se deprime y sí es triste estar perdiendo a los compañeros, no, además López Tarso, La Tigresa, Rebecca, Chabelo, es mucho como para aguantarlo”, declaró Pasquel.

Pasquel de 73 años, dijo que si para el público fue impactante saber de la muerte de estas grandes figuras del cine, teatro y televisión, no se imagina lo que pueda impactar a la longeva actriz , que recientemente atravesó complicaciones de salud producto del Covid 19 y afortunadamente superó sin mayores complicaciones.

Evidentemente la familia de Pinal quiere ofrecerle la mejor calidad de vida posible a su avanzada edad, recientemente ambas histriónicas compartieron en sus redes sociales unas imágenes de un viaje que recientemente realizaron a Acapulco, Guerrero.

En la fotografía se puede ver a Pinal sentada en su silla de ruedas muy sonriente junto a su hija mayor. La actriz que recientemente presenta su obra “No seré feliz, pero tengo marido”, escribió unas sentidas palabras para su madre:

Acapulco y mi madre ¿Qué más puedo pedir? Maravillosos momentos a su lado ¡Como te amo Pinal!”.

La publicación obtuvo miles de me gusta y cientos de comentarios entre ellos el de su nieta Michelle Salas, quien escribió lo hermosa que se ven juntas.