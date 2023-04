El peor look de Tini Stoessel que desató criticadas en sus seguidores

La argentina Tini Stoessel está en una etapa de su carrera muy importante. Sigue dando conciertos y deja todo lo mejor que tiene de su talento en tarima. Recientemente mostró una actitud sentimental al escuchar como sus fans cantaban sus canciones a todo pulmón lo que se generó un momento muy emotivo para ella. Ahora se ha tornado una contradicción al ver a la intérprete con un look nada favorable para ella y sus fans no dudaron en expresarse.

A través de la red social TikTok, se difundió el material audiovisual en el que se puede apreciar a Tini descalza con un pantalón y camisa holgada, aparentemente de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien estaba en medias, mientras firmaba autógrafos a pequeños fanáticos.

Entre los comentarios resaltan: “Entre casa”, “Qué fea”, “Qué nos pasó?”, “Qué hace de Paul con un vagabundo y era Tini sjsjsjajaj”, “Me dan ganas de ponerle a lavar la remesa esta toda mugrienta”, “Pero me llama la atención que lo convirtió en su estética. Me preguntó si no estará usando esa ropa holgada para que dejen de comentar sobre su cuerpo y decide ocultarlo”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

El momento más humilde de Tini debe ser este. Con Ropa de muy entre casa, con el pelo todo duro y descalza en la calle👏🏻😂 https://t.co/uy0O0UFNVo — Marcos (@MarcosAguirre9f) April 5, 2023

Tini criticada por su delgadez

Desde que era chica Tini Stoessel ha tenido que soportar diversos comentarios de su cuerpo.

La cantante reveló que tuvo que hacer terapia para que no le afectaran los comentarios ajenos y las noticias que se viralizan en los portales sobre su vida personal: “Me tuvo que empezar a chup*r un hu*vo lo que dijeran de mí, porque si no lo hago, lo inventan y si lo desmiento, lo vuelven a inventar por cuatro”.

En relación a su figura recalcó: “En algún punto todos somos víctimas de los imperfectos en un ser humano. A mí me pasa porque soy delgada, a otra persona le pasa porque tiene el color del pelo de una forma, y a la otra no sé qué... Y después hay una exigencia con la mujer, de la perfección y el ideal porque no sos o no cumplís con eso que te metieron de tan chiquito”, agregó.