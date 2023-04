El poderoso mensaje de Bad Bunny durante su show en Coachella

Bad Bunny fue uno de los artistas que encabezaron el cartel de Coachella, el pasado viernes 14 de abril se llevó a cabo su primera presentación en el festival, la cual había generado expectativas por la publicación que hizo el cante de 29 años desde su cuenta de Instagram, misma en donde había permanecido inactivo.

Además de las fotografías en las que se retrató lleno de tatuajes en los brazos y el pecho, ‘el conejo malo’ dejó un misterioso mensaje que generó diversas dudas entre sus seguidores, pero en medio de su presentación en Coachella logró hablar al respecto.

“Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana en Coachella” escribió Bad Bunny en la descripción de la publicación.

Mensaje de Bad Bunny en Coachella

Tras dar inicio a su show, el cantante boricua por fin dio el mensaje tan esperado, en el cual habló de manera indirecta de las polémicas en las que ha estado envuelto en los últimos meses, dejando en claro que un video viral no lo define ni como persona, ni como artista.

“Yo quisiera dar un mensaje a todos los que están aquí presentes, a las personas que están viendo en sus casas. Yo quiero decirles humildemente, la gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben lo que sentimos, no sabe lo que pensamos, no sabe como en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón”

Asimismo, el intérprete de ‘A tu merced’ hizo un llamado para que sus fans dejen de reproducir rumores sobre su vida, en especial de los que salgan de redes sociales, ya que distorsionan la verdadera imagen de Bad Bunny.

“Que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean y el que quiera conocerme de verdad yo lo invitó a mi casa, ¿quién quiere conocerme? Usted nunca me van a conocer por Instagram, usted nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, usted nunca me van a conocer por una entrevista, o algo que salió o que dijeron que se cambia el mensaje”

Setlist de Bad Bunny en Coachella

El show de Benito contó con varios momentos memorables, ya que mezcló canciones de casi todos sus discos, así como también sorprendió con la presencia de invitados como Post Malone, Jowell y Randy.

