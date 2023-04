¿Por qué Irina Baeva no mantiene buena relación con Lili Estefan?

Lili Estefan e Irina Baeva No tienen buena relación

La relación entre Irina Baeva y Lili Estefan nunca ha quedado en buenos términos. Hace unos años, la pareja de Gabriel Soto inició una gira de conferencias sobre bullying que denominó “Arriba Eva”, con la intención de opacar un poco todas las críticas que habían surgido en su contra por haber sido la causante de la separación de Geraldine Bazan y el actor. ‘La flaca’ no dudó en señalar a ‘la rusa’ como “un mal ejemplo”.

Lili Estefan ataca a Irina Baeva y Gabriel Soto con fuertes palabras (VIDEO) https://t.co/ZwAhhiLJVu pic.twitter.com/mimOm31U7B — Xtra Oficio (@XtraOficio) November 22, 2019

La conductora cubana confesó en su programa que no entiende por qué Irina cuenta su historia con Gabriel como si fuera de empoderamiento a la mujer, cuando no lo es. Para ella es todo lo contrario, sería un ejemplo que no quiere para sus hijos.

“El ejemplo que quiero dejar para mis hijos es que jamás se metan en una relación de una mujer u hombre casado. Hay que esperar a que ese proceso termine y que luego comience otra cosa”, expresó Lili sin pelos en la lengua.

Lo que generó un encontronazo con Raúl de Molina que no estuvo de acuerdo con la exposición de motivos que dio en el programa con la intención de dejar a Irina como una mujer que no puede ser ejemplo para nadie.

Esta situación de diferencias entre las figuras el medio artístico tiene años y hasta la fecha no han podido limar asperezas. Laura Bozo también se ha visto sumergida en las críticas hacia Baeva.

Posición de Irina Baeva

A pesar de tantos señalamientos en su contra, Irina Baeva ha preferido evitar a Lili Estefan en diversas oportunidades, incluso, no la sigue en sus redes sociales. Es que la mayoría de las personas y medios de comunicación, no se imaginaron que la relación de la actriz e influencer no llegaría a nada y ya tienen 3 años sumergidos en medio de escándalos por su unión amorosa.