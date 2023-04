SEVENTEEN lanza tráiler oficial de su décimo mini álbum ‘FML’

Tras la noticia de que su próximo mini álbum FML ha obtenido más de 4 millones de preventas, los rompeescenarios del k-pop SEVENTEEN revelan un nuevo tráiler del mini álbum antes de su lanzamiento el próximo 24 de abril.

SEVENTEEN regresará el 24 de abril con su décimo mini álbum. / Foto: Pledis Entertainment

Similar a un tráiler de película, el video comienza con una voz en off que pregunta: “How do you define the world that surrounds you?” (“¿Cómo defines el mundo que te rodea?”). El breve clip captura a los miembros de SEVENTEEN en medio del caos, rodeados de autos destrozados, habitaciones desordenadas, oficinas aburridas, autobuses llenos y grupos de personas amenazantes. Sin embargo, en lugar de verse afectados por la angustia, los miembros pronto se levantan y se van, mientras la narración de fondo les sugiere: “Fight for your life” (“Lucha por tu vida”).

El supergrupo de k-pop también lanzó una serie de fotos conceptuales esta semana, mientras que el tracklist compartido a principios de este mes reveló que el álbum tendrá 6 canciones en total. Junto con dos sencillos principales, “F*ck My Life” y el otro aún por revelarse, el álbum incluirá las canciones por unidad “Fire” (Hip-hop Unit), “I Don’t Understand But I Luv U” (Performance Unit) y “Dust” (Vocal Unit), así como otra canción con el grupo completo titulada “April Shower” que cerrará el álbum.

El nuevo mini álbum llega 9 meses después de SECTOR 17 (la edición deluxe de su cuarto álbum Face the Sun), que alcanzó el puesto No. 4 en la lista Billboard 200.

Face the Sun, lanzado en mayo del año pasado, fue el álbum más vendido en Corea en 2022, con 3.28 millones de copias vendidas. Según la lista de ventas mundiales de álbumes de la IFPI publicada el 28 de marzo, Face the Sun y SECTOR 17 fueron también el 5º y el 9º de los álbumes más vendidos en todo el mundo en 2022.