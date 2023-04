Fue en febrero de este año, cuando j-hope, actual integrante del grupo de k-pop, BTS, reveló que sería el segundo miembro en enlistarse al Servicio Militar, pero antes estrenaría el sencillo ‘on the street’ en colaboración con el rapero J. Cole, tras el éxito de su álbum Jack in the Box.

Revelan que j-hope será el segundo miembro en enlistarse al Servicio Militar

“Hola. Esto es BIGHIT MUSIC. Nos gustaría informar a nuestros fanáticos que j-hope ha iniciado el proceso de alistamiento militar solicitando la terminación de su aplazamiento de alistamiento. Les pedimos su continuo amor y apoyo para j-hope hasta que complete su servicio militar y regrese sano y salvo. Gracias”, se puede leer en el comunicado emitido en Weverse.

Comunicado oficial acerca del enlistamiento de j-hope de BTS al Servicio Militar. / Foto: Weverse

J-Hope de BTS se va al Servicio Militar

Sin embargo, no se dio más información al respecto, ni una fecha exacta de enlistamiento, y fue hasta el lunes 17 de abril, que j-hope por medio de su cuenta de Instagram, compartió una publicación donde se le puede ver pelón y agregó en la descripción, “¡Iré y volveré bien y con buena salud!”.

Y por medio de la plataforma de Weverse, Hobi compartió dos fotos más, las cuales dicen, “Los amo ARMY ¡Volveremos a salvo!”, Asimismo, Jimin, también integrante de BTS, compartió una última fotografía con j-hope antes de su ingreso al Servicio Militar.

J-Hope se va al Servicio Militar, es el segundo miembro de BTS en enlistarse. / Foto: Weverse

J-Hope se va al Servicio Militar, es el segundo miembro de BTS en enlistarse. / Foto: Weverse

Jimin y J-Hope. J-Hope se va al Servicio Militar, es el segundo miembro de BTS en enlistarse. / Foto: Weverse

Cabe señalar, que se espera que en las próximas horas, j-hope se enliste al Servicio Militar de manera oficial y los miembros de BTS lo despidan y compartan una última foto, tal y como hicieron con Jin hace un par de meses atrás.