¿Fue real? El amor de Rey Grupero y Aylín Mujica se terminó

Aylín Mujica y el “Rey Grupero” ya no son novios

El noviazgo más corto que posiblemente haya resultado de una relación de figuras de la televisión fue el que vivió Rey Grupero y Aylín Mujica. Este sentimiento surgió desde ‘La Casa de los Famosos 3’ y en medio de los encuentros y sorpresas al estar fuera del reality, se pensó que serían una pareja duradera ya que todo iba encaminado a un amorío real, pero con un contundente mensaje, el influencer mexicano aclaró que todo había terminado.

Aylín Mujica y Rey Grupero son novios tras salir de La Casa de los Famosos https://t.co/jenjKdNVEg — Infobae México (@infobaemexico) March 30, 2023

El escrito de Luis Alberto Ordaz a través de redes sociales dejó atónito a todo el mundo y a través de las siguientes palabras expresó el final de este romance.

“Mucha gente creyó que lo que existió en esa casa era un show, pero en el corazón no se manda y yo me enamoré como un loco de esta mujer, afuera pudimos estar juntos y realmente fue hermoso todo, cada segundo estar a su lado fue mágico, pero lamentablemente somos diferentes y tenemos caminos distintos. Hoy te dejo volar hermosa, aunque se me haga chicharrón el corazoncito, seguiré luchando por mis sueños para que te sientas muy orgullosa de mí, gracias por la experiencia tan bella que dejaste en mi vida, te adoro”, agregó Rey Grupero.

Luego de ver la publicación, muchos de sus seguidores dejaron mensajes en torno a esta separación.

“Qué bueno Rey, no te deseo el mal jamás, pero si quería que abrieras los ojos por que se notaba que Aylín no sentía lo mismo por ti”.

“Tuvo que ser algo fuerte porque hasta se dejaron de seguir”, “Qué bien así debe ser un caballero tenla mejor como amiga y así se quieren mucho”.

“Jajajajajajajaja pues te enamoraste solo. Se veía desde muy lejos que Aylín te quería solo como amigo y solo te utilizó, pero tiempo al tiempo, agregaron los cibernautas.

Aylín Mujica aclara qué pasó con Arturo Carmona y si hay romance con Rey Grupero https://t.co/iWCGcnZ3O1 pic.twitter.com/pOdeWJfzUc — Francisco Bravo (@chiquitolindo0) March 16, 2023

Al inicio de la competencia todo parecía verse más inclinado entre Aylín Mujica y Arturo Carmona pero con el pasar de los días, Rey Grupero insistió con la actriz y dejó claro que su sentimiento hacia ella no fue de dos semanas sino desde el mismo momento que convivió con ella en la casa hace seis meses.