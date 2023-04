¿Perdió la vida? Motociclista sufre fuerte golpe con un tabique

La motocicletas son un medio de transporte utilizado por muchas personas que buscan llegar a su destino de una manera rápida y económica. Desafortunadamente, los motociclistas sufren diversos accidentes por el poco equipamiento de seguridad que suelen llevar, por eso, es indispensable contar con un casco que evite un trágico desenlace.

Te recomendamos: Edecán saca los pasos prohibidos para ganar concurso

En las últimas horas, comenzó a difundirse la grabación que muestra el instante en que un joven quedó inconsciente por el fuerte golpe que recibió de un tabique, pero ¿Cómo sucedieron los hechos? En la cinta es posible observar al hombre esperar el siga del semáforo. De un momento a otro, la persona decidió subir a la banqueta para responder unos mensajes.

Un camión de carga pesada pasó a lado del joven para dar vuelta. El mal cálculo provocó que una de las llantas subiera a la acera, mas por el gran peso, esta se rompió y provocó una “explosión” de tabiques . El motociclista fue alcanzado por los residuos, al no tener casco, uno de los objetos lo golpeó en la cara.

Sigue leyendo: ¿Bien hecho? Así se defiende perro de personas que lo agredieron