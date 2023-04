“Están sobreactuados”: así señalan a los actores de ‘De viaje con Los Derbez’ en su nueva temporada

La familia Derbez está de vuelta con una nueva temporada donde incluyen un viaje dentro de sus vacaciones. Durante un mes estarán disfrutando de diversas experiencias y anécdotas únicas y en una faceta mucho más íntima a lo que están acostumbrados a ver los espectadores.

Te puede interesar: Eugenio Derbez intenta limpiar los errores que cometió con sus hijos

La primera temporada causó algunas críticas porque en la mayoría de los episodios se resaltó mucho el tema material, sin embargo pese a esa situación, la serie tuvo un resultado exitoso, dejando la ilusión de una segunda temporada que en efecto llegó. En esta parte la historia fue afectada por la pandemia y resultó conmovedora pero logró un feliz término.

No se ve real

Aunque Eugenio Derbez en conjunto con su familia informó que era una oportunidad especial poder hacer la tercera temporada de ‘Los Derbez’, todo es real pero para muchos de sus seguidores no es así. En redes sociales las críticas abundan y los comentarios negativos también.

“Los estoy viendo y siento q estoy viendo mexicanicos sobreactuado”, “Muy mediocre entretenimiento”, “Ya ví esta temporada y no me gustó. Se nota muy fingido TODO, Aitana ya tiene 8 años no la deben tratar como una bebita porque la minimizan parece un adorno y aburre”.

“Alessandra demasiado dramática, Aislinn creyéndose modelo y cero recuerdo de su niña parece que ni existiera. En serio paren la mano porque esta última aburridísima a comparación de las otras dos”.

“Que pena que vendan su vida privada y luego se quejan que pena y todo por dinero”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Entre otros comentarios destacan que como familia ya deben dar participación a otras propuestas y evitar hacer contenido que ya no esté dentro de la naturalidad de su día a día.

Los internautas recordaron que la separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvo relacionada con una de las temporadas de la serie.