¡Un gran corazón! Mono salva a gatito de morir ahogado

“Los buenos somos más”, es una oración utilizada por muchas personas para hacer referencia a que las acciones positivas siempre sobresalen a las negativas. Desafortunadamente, hay sujetos que obran mal y solo hacen cosas para dañar al prójimo, por eso, muchos internautas se preguntan si el bien de la humanidad ha caído. Por fortuna, existen muchas grabaciones en redes sociales que muestran el gran corazón que tienes muchos héroes de la vida cotidiana, sin embargo, en las últimas horas comenzó a llevarse toda la atención el mono que logró salvar a un gatito de morir ahogado.

Sin importarle su vida, el animal corrió a un llamado de auxilio. Al llegar al lugar, descubrió que se trataba de un pequeño felino que había caído a un pequeño pozo y no podía salir de él. Con gran determinación, el primate descendió y comenzó a buscar la forma de sacar al animalito . Debido a la gran altura, ambos no podían salir del lugar. Un mono que estaba por la zona llegó al pozo para ver qué sucedía, mas su semejante lo alejó para que eso no se volviera una tragedia.

Al lugar llegó una persona que sacó al gato y lo entregó a su amigo, mismo que lo acompañó en todo para verificar que se encontraba bien y que todo había quedado en un simple susto. La grabación de los hechos se difundió en la red social Facebook con la siguiente descripción: “Los animales nos dan muchas enseñanzas a los humanos”.

