“¿Alguien me reconoce?”: joven que fue robado de niño busca volver con su madre

Las redes sociales son un espacio utilizado para contactar con seres queridos lejanos o con personas que, por alguna u otra razón, se dejó de frecuentar. Asimismo, los internautas realizan publicaciones para localizar a personas perdidas, sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de un desaparecido que busca a su familia.

Te recomendamos: ¿Alto al bullying? Estudiante logra defenderse de 5 agresores

Carlos, supuesta persona que compartió los hechos, es un hombre de 26 o 28 años que fue alejado de su madre biológica cuando solo tenía, aproximadamente, 4 años de edad . Según lo narrado en una publicación, el hombre no recuerda el lugar, solo tiene en su memoria una camioneta blanca que fue utilizada para hurtarlo y después venderlo en el estado de Hidalgo.

“Recuerdo que tengo hermanos 2 niños y una niña y no recuerdo sus nombres. Tuve una vida ‘normal’ con esta pareja, estudié hasta preparatoria, nunca he entendido cómo estos padres que me criaron, pudieron inscribirme en la escuela, cómo consiguieron un acta de nacimiento para mí ”, es parte de la publicación que colocó Carlos.

Según el joven, sus ‘papás’ nunca han querido darle información de sus orígenes: “Como señas particulares: Tengo cicatrices como quemaduras en el abdomen y algunas otras en los brazos”, aseveró.

Sigue leyendo: ¿Peso Pluma en los salones? Así suena la adaptación de PRC para niños de primaria

El hombre tiene un gran deseo de encontrar a su “querida madre” porque sabe “en algún lugar, ella sigue sufriendo por no tenerme con ella , he sufrido tanto, quiero abrazarla y no soltarla nunca más”.

Para finalizar la publicación, Carlos narró las enormes ganas de volver con su familia: “Siempre sueño con nuestro reencuentro. Mamita te busco y le pido a Dios por todos aquellos niños que son arrancados sin piedad de sus familias por personas sin sentimientos. Te amo madre y sé que si Dios me mantuvo con vida por tantos años”.