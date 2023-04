BLACKPINK serán las últimas invitadas a ‘Carpool Karaoke’

Se llevó a cabo el primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella y el grupo femenino de k-pop, BLACKPINK, hizo historia al convertirse en la primera agrupación surcoreana en encabezar dicho festival, por lo que el pasado sábado 15 de abril, ofrecieron su primer set y el próximo 22 de abril, será la segunda ocasión en la que se presentarán en el escenario principal.

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé de BLACKPINK en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2023 el 15 de abril de 2023 en Indio, California. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé de BLACKPINK en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2023 el 15 de abril de 2023 en Indio, California. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

No cabe duda que Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa, sorprendieron a los miles de asistentes que año con año se dan cita en Indio, California, al igual que los más de 250 millones de personas que desde la comodidad de sus hogares sintonizaron la transmisión en vivo de su set en Coachella.

BLACKPINK será de las últimas invitadas a ‘Carpool Karaoke’

Sin embargo, las sorpresas para sus BLINKs, como se le conoce a sus fans, no paran y es que, dieron a conocer que el próximo martes 18 de abril, se presentarán en el segmento ‘Carpool Karaoke’ del programa nocturno “The Late Late Show With James Corden”, mismo que llegará a su fin el 27 de abril.

En el adelanto o teaser compartido en redes sociales, aparecen las cuatro integrantes de BLACKPINK y se les escucha decir la icónica frase ‘BLACKPINK in your area’. Cabe señalar que esta no es la primera vez que se presentan en el show nocturno, fue en 2019, cuando fueron invitadas por primera vez y en 2021, por segunda ocasión.

Horarios para ver a BLACKPINK en ‘Carpool Karaoke’