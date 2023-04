Prince Royce es hospitalizado de emergencia en Chile

Prince Royce tuvo que interrumpir su participación como juez en ‘The Voice Chile’, ya que fue hospitalizado de emergencia por una reacción alérgica en la piel, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: David Ostrosky pierde un brazo a causa de un tumor

El intérprete de ‘Darte un beso’ espera recuperarse rápidamente para poder integrarse en las actividades que tiene planeadas en Chile, en especial con la producción de televisión.

Prince Royce se recupera en el hospital. Fuente: Instagram @princeroyce.

Prince Royce en el hospital

A través de una serie de fotografías que publicó en su cuenta oficial, el cantante mostró parte de lo que ha sido su estancia en el hospital, así como la reacción que tuvo su piel y un mensaje para detallar sobre su estado actual.

“Esta semana ha sido bastante difícil para mi, me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones, gracias a Dios ya me siento mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos”

Al parecer, Prince Royce continúa hospitalizado, con el objetivo de que los médicos sigan monitoreando su evolución.