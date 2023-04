Ana Martín envía hermoso mensaje a Selena Gómez

Tras haber sido coronada como la mujer con más seguidores en Instagram, Selena Gómez anunció desde su cuenta oficial de TikTok su retiro de redes sociales, dando gracias a todos principalmente por la receptividad que ha tenido e indicando que necesitaba tomarse un descanso.

“Estoy muy feliz, me siento muy agradecida. Tengo unos grandes amigos; a los mejores fans del mundo y no podría estar más feliz, estoy bien. Me gusta cómo soy y no me importa. Sea grande o no, me da igual”, comenta la cantante en un directo realizado en TikTok.

“Voy tomarme un descanso de las redes sociales, porque es un poco locura”, dijo. “Tengo 30 años, soy demasiado vieja para esto... ¡Los quiero mucho! Los veré tarde o temprano. Voy a tomarme un descanso de todo”, aseguró en ese entonces.

Sin embargo, ese descanso fue por muy poco tiempo, ya que la actriz de igual manera trata de acercase a sus fans con una que otra fotografía o video, mostrando un poco el trabajo que viene realizando para continuar entreteniendo a sus seguidores.

El comentario de Ana Martín a Selena Gómez

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la artista de 30 años de edad publicó una fotografía en donde hace lucir su hermosura, con un sencillo maquillaje logró ganarse la admiración de muchos, incluyendo de la actriz mexicana Ana Martín, quien aprovechó la ocasión para enviarle un hermoso mensaje.

“Estoy tan orgullosa de ti mi adorada Selena Gómez, eres una gran artista de talla internacional, sé que seguirás brillando porque es lo que eres, brillo totalmente. Siempre sigue trabajando arduamente y brillando. Te mando un fuerte abrazo”, escribió la artista en la publicación realizada por la intérprete de ‘Alex’ en ‘Los Hechiceros de Warvely Place’, lo cual también hizo que varios fanáticos de la artista reaccionaran de manera positiva al comentario.