Armando Ramos: adiós a Calibre 50, bienvenido Al Tiro

El pasado 1 de abril, Armando Ramos, hizo oficial su salida de Calibre 50 para empezar su proyecto como solista. El músico se va muy agradecido y feliz, de la agrupación en la que trabajó durante trece años, y de la que era líder, desde la salida de Edén Muñoz.

“Emocionados por iniciar ya esta nueva etapa de Armando Ramos, ahora con el nuevo proyecto de Al tiro. Había mucha gente especulando que si me iba como solista, pero realmente siempre me ha gustado andar en manada y no me gusta andar solo. Me gusta cotorrear con mi entorno, andar en equipo y crecer parejo, por eso me integro al grupo Al Tiro. Vienen cosas diferentes, donde la gente nunca me había escuchado cantar como primera voz, porque siempre había sido segunda voz en Calibre 50. Ahora, me meto como primera voz de la mano de Arnulfo que también es cantante. Ambos, vamos a hacer las dos voces principales del proyecto”, señaló Armando a Publimetro.

Consciente de que el apellido Calibre 50 lo seguirá por siempre, el músico afirmó que estaba listo para tomar un nuevo rumbo.

“Ya no quería estar en Calibre 50, no es cierto (risas). Era algo que ya venía planeando desde hace mucho meses, incluso ya lo venía platicando con los mismos compañeros y la oficina. Tengo la inquietud de hacer algo propio, de hacer algo diferente y de poder tener, ahora sí, en toda la extensión de la palabra la libertad de hacer lo que yo quisiera. Tengo 33 años y hay muchas cosas que todavía me quedan por hacer, sin duda alguna fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero también estoy muy contento de haber sido parte de un proyecto grandísimo e iniciar este no desde cero”, reveló.

Ramos afirmó que no le molesta que la gente lo recuerde como parte de Calibre 50.

“Nunca vamos a poder quitarnos ese título: Armando de Calibre o el que estaba en Calibre. Creamos un estilo muy chingón en Calibre 50, una marca y, quiera o no, la gente siempre lo voy a ubicar de esa manera. Me emociona poder iniciar con nuevas personas y un nuevo equipo de trabajo que son súper talentosos, eso me motiva; obviamente pasó el proceso de luto, porque ya lo viví”.

Al Tiro se convierte en la nueva etapa del músico, “es una frase muy clave y dije vamos a llevarlo al nombre de la agrupación. Estamos en el estudio grabando y este próximo 22 de abril tenemos nuestra primera presentación oficial como proyecto en Campeche. El 28 de abril salimos con el tema que estamos por promocionar que se llama Esta borrachera va por ti, que de verdad es una rolita muy buena”, compartió.