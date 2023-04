¿Cómo ha reaccionado la familia de Aaron Carter a la revelación de las causas de su muerte?

Tuvieron que pasar cinco meses para que las autoridades de Lancaster, California, revelaran el resultado de la autopsia realizada a Aaron Carter. El rapero norteamericano, fue encontrado sin vida dentro de una bañera en su casa.

Además de su música, Aaron Carter era conocido por ser el hermano menor del integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter. Ambos se popularizaron juntos durante la emisión de su propio reality show al estilo del de las Kardashians.

Sobre la muerte de Aaron Carter se han generado muchos rumores. Los primeros informes revelaron que el mismo rapero se habría quitado la vida. Sin embargo, su familia denuncia que en este caso podría estar involucrada gente relacionada a negocios ilícitos, por una presunta deuda económica.

Las autoridades emitieron un informe final, en el que revelaron las causas de la muerte y a la familia no le gustó mucho. Se siguen haciendo muchas preguntas alrededor de lo que en realidad sucedió aquel 5 de noviembre del 2022.

También te puede interesar: Revelan la causa de muerte de Aaron Carter

“Aaron Carter tomó pastillas recetadas. Se ahogó en la bañera de su casa de Lancaster, pero tomó alprazolam (Xanax genérico) e inhaló difluoroetano comprimido... que es el propulsor que se usa en las latas de aire comprimido”, dijeron las autoridades en un informe que reseña TMZ.

Melanie Martin, novia de Aaron, encuentra inconsistencias en el informe de los organismos de seguridad sobre la muerte del joven rapero.

“Los resultados de la autopsia no son un cierre para mí. Afirma que la muerte se produjo por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo cual no tiene sentido, ¿por qué estaría en una bañera con la ropa puesta?. Todavía estoy en estado de shock y extraño a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de eventos y este informe solo nos hace hacer más preguntas”, expresó.

Madre de Aaron Carter

Anteriormente, la madre de Aaron y Nick, Jane Elizabeth Carter, también había contado que el entorno de su hijo estaba contaminado con personas que le hacían daño.

“Permitieron que la gente entrara y saliera, aunque hubo mucha información sobre posibles homicidios durante años”, expresó en su escrito de redes sociales. “Aaron recibió muchas amenazas de muerte y muchas personas que le estaban haciendo la vida imposible”, denunció.

“Debido a la enfermedad mental de mi hijo y los problemas con los medicamentos recetados, solo querían que fuera algo fácil que no tenían el tiempo para abordar. “Esto no funcionará para mí ni para Melanie (prometida de Aaron) ni para nadie que realmente lo amara. Queremos respuestas. Queremos justicia. Hay personas que deben rendir cuentas”, señaló.