En 24 horas, Bad Bunny le quita el número 1 a Peso Pluma en Spotify

El fenómeno musical que representa Peso Pluma al tener su canción ‘Ella Baila Sola’ de número 1 en Spotify, fue desplazado al salir la nueva canción de Bad Bunny junto a Grupo Frontera, “un x100to”.

El tema, que ya cumplió 48 horas de haberse lanzado, se convirtió rápidamente en la canción más escuchada en las plataformas streaming como Spotify y Apple Music, superando a la canción de Peso Pluma junto a Eslabon Armado.

Mientras tanto, en YouTube, el tema ya acumula 19 millones de reproducciones y es la tendencia número 1 en la plataforma de videos.

Bad Bunny y su amor por el Regional Mexicano

A través de una entrevista con Apple Music, el boricua cómo es su acercamiento con la música regional mexicana.

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, dijo Bad Bunny.

Añadió: “Creo que el mundo necesitaba saber más de toda la cultura, la cultura latina... otra perspectiva. No es solo el reguetón y el perreo y la música urbana. También hay otros géneros de música latina muy bonitos y muy salvajes. Entonces, para la nueva generación, esta música auténtica, hecha por jóvenes, eso es lo que me encanta. Tienen el sonido auténtico, la esencia, pero con un nuevo color, con un nuevo sonido, es fresco, es un aliento totalmente diferente”.

Disculpas de Peso Pluma

Días atrás, el cantante mexicano, Peso Pluma, se arrepintió de unas declaraciones que dio en un concierto hace algunos meses, sobre el ‘Conejo Malo’.

En un live de Instagram aseguró lo siguiente sobre sus palabras: “Yo también me equivoco gente. (Ese día) estaba pedo. Obviamente la cagué (...)”