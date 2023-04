Pablo Chagra mantiene su postura sobre cobertura de la muerte de Julián Figueroa y hace caso omiso a los ataques

Pablo Chagra a través del programa para La Saga, llamado “Se te estuvo di y di”, expresó su opinión sobre cómo algunos reporteros han estado cubriendo el fallecimiento de Julián Figueroa.

Sobre todo, después del altercado que tuvo la hija de Olivia Collins con Mónica Castañeda a las afueras del complejo residencial donde vive Maribel Guardia, debido a que no le permitían caminar a la actriz.

Pablo Chagra comentó que no le parecía correcto que los periodistas se comportaran de ese modo en una situación tan triste y difícil de lidiar. Desde entonces, varios reporteros y conductores de farándula lo han juzgado duramente.

“No es un programa de investigación periodística, es un magazine de opinión. Venimos a desmenuzar la nota, no a contarles las grandes exclusivas”, explicó Pablo Chagra sobre la temática del programa que conduce, “Se te estuvo di y di”.

Obviamente nunca se debe justificar la violencia pero..



Mónica Castañeda (@mocastaneda) fue la primera en agredir a la hija de Olivia Collins (@OliviaCollinsMX) pic.twitter.com/hXVn6EsQ1f — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 11, 2023

Y agregó: “El programa pasado hicimos un llamado a no generar violencia por parte de la prensa, en el sentido de no invadir el espacio personal, pero fue tomado a mal por, no quiero decir, todo el gremio”.

Además, aseguró que respetaba mucho los códigos periodísticos, así que cuando retoma notas de otros medios, siempre cita la fuente. También quiso dejar en claro que en ningún momento insultó a nadie, como para que lo estén amenazando con tirarle todo el gremio encima.

“Periodista no soy, porque nunca me he vendido como un periodista y reportero tampoco. Respeto su trabajo, aquí llamamos a una evolución del medio a ser más respetuosos, pero jamás se les faltó al respeto, no se denigró la labor que hacen”, expresó Pablo Chagra.