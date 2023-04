¿Ella baila sola? Jailyne Ojeda, la nueva pareja de Peso Pluma 😱

En lo que va de este 2023, Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más famosos en todo el mundo. Con diversos éxitos musicales como “PRC”, o “Por Las Noches”, el joven de solo 23 años es la tendencia en muchas plataformas y redes sociales. Ahora, millones de oyentes comienzan a investigar la vida de Hassan Emilio Kabande. Entre todas las especulaciones, comenzó a viralizarse el nombre Jailyne Ojeda Ochoa, supuesta pareja del nacido en Jalisco.

Para las personas que no logran reconocer el rostro de Ojeda, es la mujer que protagoniza el videoclip de la exitosa canción titulada ‘Ella Baila Sola’, grabación que ya suma más de 37 millones de reproducciones en YouTube. Diversos medios señalan que “Desde ese momento, se dice que los dos han mantenido contacto y se han visto en numerosas ocasiones. De hecho, se ha mencionado que ya se han besado y tomado de la mano en público”.

TikTok, aplicación más descargada en todo el mundo, alberga una gran cantidad de videos en lo que dejan la evidencia de este nuevo romance. Un seguidor de La Doble P logró grabar a los enamorados durante un viaje a Disney. Pese a llevar lentes y gorra, el fan logró identificar a Hassan.

La grabación de los hechos suma más de 900 mil reproducciones en la red social, donde se pueden leer mensajes como “No que tenía novio?”, “Pensé que tenía un novio con el que ha estado durante 5 años. Estoy tan confundida”, “hermano, me pregunto cómo la gente no lo reconoció y simplemente pasó junto a él ... yo habría sido como oh Dios”, o “Oh, maldita sea, solo tiene 25 años, pensé que era mayor”.