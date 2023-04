Yuri está dispuesta a ser la guía espiritual de Maribel Guardia

La familia y amigos cercanos de Maribel Guardia siguen lamentando la partida de Julián Figueroa, ya que resultó ser una noticia inesperada e impactante. Pese a que pasó aproximadamente una semana, hasta el momento el tema permanece generando reacciones.

Recientemente la cantante Yuri asistió al programa ‘Venga la Alegría’, en el cual habló sobre su impresión luego de enterarse del deceso del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. “No lo podía creer y no, no puede ser, me vino un ataque de ansiedad” dijo la cantante.

Yuri como guía espiritual de Maribel Guardia

Hace poco la intérprete se convirtió en pastora, por lo cual los conductores del programa matutino la cuestionaron sobre su papel como guía espiritual ante la situación por la que atraviesa Maribel Guardia.

“Si ella me lo pidiera con gusto, Maribel ha estado en nuestras reuniones, es una mujer espiritual y lo sentimos muchísimo” expresó Yuri.

Yuri. Yuri. / Foto: Instagram.

Por otro lado, Yuri demostró su admiración ante la fuerza que ha demostrado la conductora de televisión, en especial luego de que se tomó un momento para hablar frente a la prensa.

Maribel coloca altar con cenizas de Julián Figueroa

Durante el encuentro que tuvo la actriz de 63 años con la prensa también aprovechó para agradecer las muestras de cariño que recibió de parte la gente, es por ello que el viernes 14 de abril por la tarde compartió un video con varios de los arreglos florarles que llegaron a su casa.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor” escribió en la descripción de la publicación.

Maribel Guardia publicó el video con una canción de su hijo y al final del clip mostró el espacio que dedicó para colocar las cenizas de Julián Figueroa acompañadas de una fotografía e imágenes religiosas.