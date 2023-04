Hace algunos años, Diego Verdaguer presentó el libro “Camino al escenario” lanzado por Editorial Borders; desafortunadamente dicha compañía no respeto los acuerdos pactados y en resumen el cantautor no sólo no recibió ni un peso de regalías, sino que además vio frustrado uno de los proyectos que más amaba.

Sin embargo, como expresa en el famoso tema “Volveré”, él está de vuelta dándonos a conocer, sin cortapisas, su infancia, adolescencia e inicios de su carrera hasta llegar México (comienzos de los 70´s), respaldado ya por un nombre en Argentina, pero lleno de sueños y empuje para consolidarse en este país que amó como su propia patria y que lo catapultó a toda Iberoamérica. “VOLVERÉ: DE LAS PAMPAS A LOS ESCENARIOS”, es la historia detrás del célebre cantante y compositor, es su vida narrada con sus propias palabras, con sinsabores y con momentos únicos de alegría, es una historia de trabajo, tesón y sueños cumplidos, es hablar del amor a los padres, a la familia, a sus orígenes.

También habla del valor de la amistad, de gente genuinamente buena, de sorpresas inesperadas y bajones, de representantes, de los tratos con disqueras, de su visión del negocio de la música, de la voluntad que se debe poseer para sobresalir, para enfrentarse a gigantes de la industria y también para dar la mano a lo nuevo.

Ana Victoria honra a Diego Verdaguer al relanzar el libro “Volveré: De las pampas a los escenarios”. / Foto: Cortesía

“VOLVERÉ: DE LAS PAMPAS A LOS ESCENARIOS” es un libro escrito con pasión y sabiduría, con recuerdos entrañables, con anécdotas de personajes que conoció y lo marcaron, desde un Jorge Luis Borges hasta Sandro de América; es una narración de hombres y mujeres destacados o desconocidos, pero que influyeron en su vida; es hablar de ideales, de libertad, de justicia e injusticias, de darle herramientas a los niños, de crecer en todos sentidos, como artista y fundamentalmente como ser humano.

En este relanzamiento editorial, el prólogo y epílogo fueron escritos por Amanda Miguel, la persona idónea para hacerlo, quien mejor lo conoció y con quien construyó su éxito personal y profesional; también se incluyeron una veintena de fotos del autor en diferentes etapas de su vida, enriqueciendo la obra y haciéndola entrañable.

“Fue un proceso complicado, pero logramos recuperar los Derechos Editoriales del libro; en él conocerán realmente los dictados originales de mi padre, sus palabras y vivencias tal cual como quería que quedarán plasmadas. Es una manera de hacerle justicia, ya que con la anterior editorial nunca vio ninguna regalía y tuvo poca difusión… Significa darle al público el libro que él quería que la gente conociera, tengan la certeza que es el oficial, pues se han respetado íntegramente sus palabras. Es un texto muy espiritual, lleno de enseñanzas, de la sabiduría que le dio la experiencia; narra su vida desde muy pequeñito hasta su llegada a México, habla de sus sueños, de todo lo que trabajó para alcanzarlos y como nunca se rindió. Papá tenía una visión muy clara de la vida, leer sus conceptos te hace reflexionar y aprender; cada vez que abro sus páginas entiendo más cosas, es como una guía amorosa y sensible para cualquiera que tenga ilusiones, por más grandes que sean. En lo particular, abrirlo en ocasiones me hace llorar porque siento nostalgia y ternura a la vez, siento su abrazo y cómo me arropa, me conmueve su sinceridad, su espíritu, sus andanzas, su singular, mágica y extraordinaria vida”, expresó Ana Victoria Verdaguer.

El próximo 26 de abril de 2023, el Maestro Verdaguer cumpliría 72 años; para su familia y seguidores de diversas latitudes es una fecha importante, por ello había que honrarlo de una manera especial, a la altura… así fue como se decidió que además de la nueva edición de su autobiografía, se diera a conocer el mismo día un tema que dejó grabado antes de morir: “PIENSA EN MÍ”, una canción de la autoría de Silva Douglas Gómez, Silva José Rebeiro y Mario Soares, pero que le gustaba mucho y a la cual le imprimió el ritmo de cumbia, transformándola en un tema fresco y con su sello particular.

¿Cómo olvidar a quien nos dio tanto para recordar?... La familia Verdaguer-Miguel seguirá trabajando para honrar la memoria del artista, del solidario esposo, del cariñoso padre y del entrañable amigo, pues es su motor para seguir de pie y continuar cantando como a él le gustaría que lo hicieran. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer se presentarán nuevamente en el Auditorio Nacional el 25 de mayo, así como en otros escenarios del país y próximamente en Colombia y Venezuela con la gira “Siempre te Amaré”.

