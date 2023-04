Mexicanos celebran este 20 de abril el Día de José José y feministas lo tachan de tóxico

El emblemático cantante José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació un 17 de febrero y murió el 28 de septiembre; sin embargo, el 20 de abril se vuelve tendencia, al grado de que ya muchos hablan del Día de José José, mientras las feministas estallan contra él y sus canciones por considerar que promueve las relaciones tóxicas.

Pero, ¿qué es lo que provoca que el 20 de abril se considerado el Día de José José?, pues resulta que en la canción ‘Me vas a echar de menos’ compuesta por Rafael Pérez Botija, se menciona la frase “ Y me estarás llamando cada 20 de abril , y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí, y te pondrás muy triste, pensando en lo que hiciste y no podrás fingir”.

Un año más que celebramos tu trayectoria y tu legado, papi. Gracias por tu hermosa y única voz, y por acompañarla de ese don de gente que tuviste. Ese es José José. El artista y el ser humano. Como tú, nadie más, nunca. ¡Feliz #DiaInternacionaldeJoseJose ! #josejose pic.twitter.com/9vxjEK9qk1 — Marysol Sosa (@marysolsosa_) April 20, 2023

Por ese motivo, desde primera hora de cada 20 de abril, los fanáticos del cantante reproducen esa y otras canciones y las entonan con sentimiento.

Jueves 20 de Abril Dia internacional de José José,fecha que se eligió basada en la canción "Me vas a echar de menos " 1985.

Hoy recordamos a un gran talento de la música que dejó un gran legado ,que se ganó el ♥️ de su público pic.twitter.com/nPJsT0pW7D — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 20, 2023

José José. Fanáticos de José José lo recuerdan en el aniversario de su muerte y cada 20 de abril. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Esta melodía, considerada de despecho, es suficiente para avivar sentimientos, con frases como: “Me vas a echar de menos, cuando tu suerte cambie y algo te salga mal, y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará”.

Feliz día de José José 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/HxvgoVexEn — Danyy (@Daniel_OM27) April 20, 2023

Por el contrario, grupos de feministas acusan que sus canciones eran usadas para promover las relaciones tóxicas que denigraban el papel de la mujer.

Todo esto enciende los debates entre la sociedad, mientras los melancólicos escuchan cada canción y se ponen sentimentales para recordar viejos, nuevos amores o aquellos que nunca fueron, pero que quedaron marcados con una canción de José José.

Algunos de los éxitos adicionales del “Príncipe de la canción” que seguramente se estarán escuchando en las listas de reproducción de sus fans son “Amar y querer”, “El triste”, “La nave del olvido”, “Almohada”, “He renunciado a ti”, “Gavilán o paloma”, “Si me dejas ahora”, “Preso”, “40 y 20″ y “Desesperado”, entre muchas otras.