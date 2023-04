La salida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’ ha traído diferentes dudas a su público, una de estas es la razón por la que decidió dejar esta producción en la que tiene participando más de 10 años, aunque esto aún no ha sido aclarado.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día... hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en ‘Hoy día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, explicó la animadora en el matutino.

¿En cuánto se estima la fortuna de Adamari López?

Tras su paso por Televisa y Telemundo, Adamari López ha logrado acumular una gran fortuna que sin duda le ayudará a mantenerse durante el tiempo que decida estar fuera de las pantallas, pues, como es bien sabido, la famosa ha participado en diversas telenovelas que tuvieron mucho éxito en los años 90′s, como ‘Amigas y Rivales’, ‘Gata Salvaje’ o ‘Locura de Amor’.

Según lo comentado por Javier Cerani, la conductora de Televisión logró acumular una enorme fortuna con el paso del tiempo, gracias al millonario sueldo que recibía de Telemundo, por lo que se estima que López tenga una fortuna de aproximadamente 7 millones de dólares estadounidense.

“Con sueldo básico, ganaba al año 640 mil dólares más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales, rozaba los 840 mil USD, pero haciendo un cálculo de todas las firmas que comercializaba yo le estimo un millón de dólares”, dijo Cerani en el programa “Chisme no Like”.

Asimismo, de acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, la actriz es considerada una de las famosas más ricas y populares del entretenimiento, pues su patrimonio está valuado en 5 millones de dólares gracias a su participación en Telemundo y Televisa.