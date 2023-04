Eugenio Derbez afirma que se siente “esclavo de su propia carrera”

Sin duda alguna, Eugenio Derbez se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, y es que adicional a ser parte de CODA, la película ganadora del Oscar, también se encuentra promocionando una nueva temporada de su divertida serie ‘De Viaje con los Derbez’, la cual se puede ver desde Prime Video y se ha caracterizado como todo un éxito, ya que ha tenido la receptividad que se esperaba.

Sin embargo, a pesar de todo esto, durante una entrevista realizada para el programa ‘Ventaneando’, el famoso actor confesó que se siente “prisionero de su propia carrera”, revelando además que se arrepiente de haber dedicado mucho tiempo en su profesión, agregando además que cree no haber aprovechado ese tiempo para otras situaciones, por lo que se encuentra de cierto modo deprimido debido a que en el momento no regresaría a su casa hasta septiembre.

“Lo veo de afuera y digo ‘creo que cometí un error […] me siento esclavo de mi propia carrera’, y ahorita, por ejemplo, estoy a punto entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido”, dijo el comediante.

Este pensamiento al parecer surgió a raíz del accidente que sufrió mientras jugaba videojuegos junto a su hijo Vadhir, lo cual lo mantuvo en una larga recuperación y algunas terapias para recuperar la movilidad de su brazo.

Por este motivo, la perspectiva de Eugenio Derbez cambió, y a pesar de que antes les decía a sus hijos que se mantuvieran consistentes en sus carreras profesionales, ahora no quiere que ellos sean así. “(Ahora) les digo ‘yo no quiero que sean así’, porque de repente se van de viaje y se divierten, y antes les reclamaba, y ahora es al revés digo ‘creo que el que está mal soy yo’”, explicó.