Belinda habla por primera vez del embarazo de Cazzu y Nodal

Desde hace semanas comenzaron a surgir fuertes rumores sobre un embarazo entre Cazzu y Christian Nodal, pero no fue hasta el pasado 15 de abril que la cantante confirmó la noticia; entre todas las reacciones, una de las más esperadas era la de Belinda, quien fue la última pareja de intérprete de regional mexicano.

A pesar que las polémicas que ha protagonizado Belinda, todo parece indicar que en este momento permanece enfocada en seguir fortalecido su carrera, por lo cual ahora mantiene su vida personal en privado y lejos de escándalos.

Belinda Belinda reaccionó al embarazo de Nodal y Cazzu (@cazzu / @nodal / @belindapop/Instagram)

Belinda opina del embarazo de Cazzu y Nodal

Luego de la presentación que tuvo en Aguascalientes y ante la insistencia por parte de varios reporteros, la cantante rompió el silencio respecto al tema del embarazo de Cazzu y Christian Nodal.

“Un bebé es una bendición, es una alegría, así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”

Sin embargo, también aprovechó para aclarar que sería la única ocasión que hablaría del tema, en especial para no afectar la privacidad de la nueva familia, dejando en claro que ya no quiere ser relacionada con Nodal.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”