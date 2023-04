¿Quién tuvo la culpa ? Motociclista atropella a estudiante

Las motos son un medio utilizado por muchas personas para trasladarse por toda la ciudad. Desafortunadamente, los accidentes en los que están involucrados los motociclistas suelen provocar más daños físicos por la ausencia de una protección tan completa como la que tienen los automovilistas. En las últimas horas comenzó a circular la grabación de una cámara de seguridad que muestra el choque entre una estudiante y un biker.

El video muestra a un grupo de adolescentes conversar, de un momento a otro, una de las implicadas corrió para cruzar la calle. Por la velocidad en la que iba moto, el conductor no pudo hacer nada para evitar el impacto. Tanto la mujer, como el hombre, salieron volando. Algunos de los presentes corrieron para socorrer a los heridos.

🚨 Momento en que motorista atropella brutalmente a una jovencita en Barrio La Cuchilla, Jalapa.



Cámaras de seguridad captaron cómo fue el accidente. pic.twitter.com/jnl2mK5Oz2 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) April 15, 2023

El usuarios Vinicio Gutierrez, quien compartió las imágenes, aseveró que los hechos ocurrieron en Barrio La Cuchilla, en Jalapa, Guatemala. Hasta el momento, la grabación ya suma más de medio millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“A todas luces, se ve claro en la imagen que la culpa no es del motorista,si no dela jovencita,por ser imprudente,y no ver a ambos lados de la calle antes de cruzarse”, “La niña se cruzó imprudentemente, fue un accidente”, “Tan triste que pase eso pero será culpa del motorista? En realidad”, o “Si esa camioneta roja no estuviera ahí estorbando, hubiera tenido mejor visibilidad el peatón para cruzar”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.