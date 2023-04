El pasado domingo 9 de abril, por medio de redes sociales, comenzó a circular el rumor del deceso de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastian, sin embargo, solo tuvieron que pasar un par de horas, para que la terrible y devastadora noticia se confirmara.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa. Lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”, escribió Maribel Guardia en un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram.

Entre lágrimas, Maribel Guardia reaparece tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. / Foto: Especial

Tan solo un par de días más tarde se llevaron a cabo los servicios fúnebres donde por primera vez, Maribel Guardia apareció ante la prensa y dio sus primeras declaraciones tras la lamentable noticia que sacudió al mundo de espectáculo, “Era el niño de mis ojos, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande no se lo deseo a nadie”, dijo entre lágrimas.

Entre lágrimas, Maribel Guardia reaparece tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Por otro lado, Maribel Guardia se encuentra trabajando en la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’, donde le da vida a Doña Lancha, sin embargo, tras la tragedia que sacudió a su familia, tuvo que cancelar varias de sus presentaciones y en su lugar entró la actriz Alma Cero pero fue hasta el pasado fin de semana cuando Maribel hizo su regreso al teatro.

Maribel Guardia en ‘Lagunilla mi barrio’. / Foto: Cortesía

La actriz de 63 años de edad, salió al escenario cuando de pronto, el público comenzó a ovacionarla de pie, mientras gritaban su nombre, cosa que hizo que rompiera en llanto y agradeciera a todos los asistentes y al elenco de la obra por el amor y apoyo.