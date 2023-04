Así opinan los internautas de la enemistad de Shakira y Luis Miguel

Tanto Shakira como Luis Miguel han marcado la vida de muchas personas en todo el mundo con su música. Ambos de diferentes nacionalidades pero con un Don artístico indiscutible. A pesar de que se han encontrado en diversas ocasiones, hay quienes aseguran que entre ellos no hay muy buena comunicación.

¿Por qué no son amigos?

Según algunos rumores de tiempo atrás, el puertorriqueño y la colombiana tuvieron la oportunidad de compartir unos temas por colaboración pero fue Shakira la que no aceptó la propuesta. La razón está inclinada a una situación económica que la cantante de ‘Monotonía’ no quiso tolerar.

Así opinan los internautas

Otros de los argumentos que sale a relucir de esta pareja de artistas no quisieron participar juntos en la película ‘El Zorro’.

Los seguidores de las celebridades comentaron en YouTube sobre la información.

“Sea cual sea el problema o quien lo haya comenzado, el hombre debe tomar siempre la iniciativa de resolver el conflicto, las mujeres son más orgullosas, pero la cualidad de ellas es que son más flexibles al momento de transigir”.

“Luis Miguel ha dicho que su escenario es celoso y que por eso no comparte. A él no le interesan las colaboraciones, no las necesita”, “Para mí Shakira es la mejor y en mi opinión no es necesario hacer dueto con alguien como Luis Miguel que en su momento fue todo un grande y ahora Shakira es la que suena”.

“Y qué importa que no tengan amistad son dos mundos apartes, en fin una relación entre ellos solo duraria menos que un temblor de tierra y para el machista solo sería otra más de su lista”, son algunos de los mensajes de los internautas.

Tanto Shakira como Luis Miguel disfrutan de su mejor momento y claro está que cada uno con rumbos distintos. La ex de Piqué está iniciando una nueva vida desde Miami con sus pequeños y el hijo adoptivo de México, recorrerá alrededor de 40 ciudades de todo el país con su gira 2023.