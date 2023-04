Carla Estrada revela que la serie de Gloria Trevi “será fuerte, porque la historia es fuerte”

Carla Estrada estuvo este fin de semana en el Hogar Cabañas en Guadalajara, para ser la madrina de la apertura de lo que serán los cursos profesionales de cultura de belleza, que serán impartido por expertos con el objetivo de brindarles herramientas a niños, niñas y adolescentes para que en un futuro los ayude a desempeñarse en el ámbito laboral.

La creadora de contenidos de la televisión junto con el secretario del Sistema de Asistencia Social Alberto Esquer, cortaron el listón para inaugurar estos espacios para el hogar de 313 niños.

“Desde chica me enseñaron a que servir es una forma de vida. Empecé a hacer las telenovelas con causa, como ha sido la historia de Gloria Trevi que también es con causa y una consciencia social, porque tenemos un trabajo que debe unir a la gente. Ahora, me tocó ser la madrina, vamos a esperar quiénes destacan y -quizá- invitarlos un día a Televisa a las grabaciones para maquillar a la gente. Yo tengo mi propia fundación PAIDI, con la que llevo trabajando cinco años, el punto no solo es aprender y dar, sino también enseñar”, compartió Carla Estrada.

Gloria Trevi, sin censura

Con 44 años de carrera, la productora de telenovelas en Televisa habló en qué etapa va la serie de Gloria Trevi.

“Estoy haciendo la vida de Gloria Trevi que ha sido una de las producciones que me ha enseñado muchas cosas. Voy con el 50% de la grabación, pero pienso que lo más importante es hablar lo que pasó y cómo te pasó. No solo es una serie de entretenimiento, sino un ejemplo de vida, por eso vamos a hacer una campaña social al momento que salga al aire. El punto es que hay que darse cuenta que está pasando como madre, hija, hermana, amiga o vecina, porque los que pasó con Gloria y con estas chicas, pues todo el mundo lo vio, no era un secreto. Por ejemplo, el productor que trabajó con ella, el director hasta quien la maquillaba, debieron darse cuenta que no era normal ver a una niña que no hablaba, siempre con la cabeza para abajo todo el tiempo y siendo quién era. Reporteros lo veían y nadie dijo nada, porque no estábamos en el momento en el que estamos ahora, que sí hay que hablar, que podemos frenar, parar, abrir los ojos y avisar sobre ese tipo de situaciones”, detalló.

“No hay censura por parte de ella, sino algo de mi parte, porque va a ser una serie fuerte, porque la historia es fuerte” — Carla Estrada

Estrada dejó en claro que es muy fácil juzgar, “es importante estar bien atentos de la gente pequeña y grande a nuestro alrededor y que esta gente más que ser juzgado, necesita que le demos una mano porque juzgarlas es muy fácil”.

También habló sobre el guion, que es supervisado totalmente por Gloria Trevi.

“Llevo tres años en este proyecto. Iniciamos con las entrevistas con la procuradora, gente que estuvo con ella en la cárcel, de su familia y chicas que vivieron lo mismo que ella o algo similar. Todo eso lo fuimos escribiendo, después los libretos los tiene Gloria, ella los lee y sabe perfectamente qué vamos a hacer, además va estar con nosotros”, dijo Estrada.

